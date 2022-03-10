التعليم تقرر عقد امتحان تدريبى إلكترونى لطلاب أولى ثانوى 20 مارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في تطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة أبنائها الطلاب فقد تقرر عقد تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط) اعتباراً من يوم الأحد 2022/3/20 طبقاً للجدول المرفق مع مراعاة الآتي:

- يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي، كما تتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي، وتبدأ الوزارة في ارسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت اعتباراً من اليوم.

وأوضحت الوزارة أن المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الأسئلةالنوعيات المقالية والموضوعية، كما يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفير القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية.



