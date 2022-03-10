/684713/احتفالا-بعيد-الأم-عمر-كمال-يجتمع-بشيماء-مغربي-ومحمد-أسامة-في-عمل-جديد

يستعد الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، لطرح عمل غنائي جديد، على هامش احتفالاته بعيد الأم الذي يحل يوم 21 مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع عدد من النجوم الآخرين الذين من المقرر أن يكونوا إضافة كبيرة له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية عمر كمال الجديدة بالتعاون مع شيماء مغربي ومحمد أسامة

ويتعاون عمر كمال في أغنيته الجديدة مع الفنانة شيماء مغربي للمرة الثانية، بعدما حققا سويا نجاح كبير بأغنية «انت قلبي»، المطروحة في الأيام القليلة الماضية، فضلا عن تعاونه مع الطفل محمد أسامة الشهير بطفل «الغزالة رايقة».

عمر كمال يشوق لاغنيته الجديدة مع شيماء مغربي ومحمد أسامة

وروج عمر كمال لاغنيته الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ نشر صورة تجمعه بالمطربة شيماء مغربي، المطرب محمد أسامة، وعلق عليه قائلا: «هدية لكل الأمهات فى عيد الأم.. عمر كمال .. شيماء مغربى .. محمد أسامة».

أحدث أعمال شيماء مغربي

على نفس السياق، تستعد الفنانة والمطربة المتألقة شيماء المغربي، لطرح عمل غنائي جديد بعنوان «كفاية واحدة»، والتي من المقرر طرحها على شكل سينجل خلال الفترة القليلة المقبلة إذ انتهت من التسجيل الفعلي لها

وتعد أغنية «كفاية واحدة»، من ألحان كريم نيازي وتأليف الغنائي شفيق كارم والتوزيع الموسيقي لأحمد أمين ، ومن أنتاج شركة Hello Pal Music للمنتجين حمادة زويل واحمد الشامي.

وتحمل الأغنية فكرة جديدة وموضوع شائك للغاية يتم تناوله لأول مرة في عمل غنائي.

الطفل محمد أسامة

اشتهر الطفل محمد أسامة باأغنية الغزالة رايقة، الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو" للفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والعمل إخراج بيتر ميمي، والذي يتناول العمل قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقوا معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.

وحققت أغنية «الغزالة رايقة» من فيلم «من أجل زيكو» نجاحًا ساحقًا، حيث حققت 120 مليون مشاهدة في شهرًا واحدًا.