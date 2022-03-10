/684711/حسين-فهمي-عضو-اللجنة-العليا-للدورة-الـ-12-من-مهرجان-الأقصر-للسينما-الإفريقية

كشف السيناريت سيد فؤاد عن إنضمام النجم حسين فهمي إلى اللجنة العًليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته القادمة، وذلك بعد تكريم فهمي خلال الدورة الـ 11 ورغبة في الإنضمام للجنة العليا للمهرجان.

دوت الخليج يرصد إنضمام حسين فهمي للجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

حسين فهمي أحد أعضاء اللجنة العليا لدورة الـ 12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أشاد الفنان الكبير حسين فهمي بالمجهود الكبير الذي بذله القائمون على الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ووافق على إنضمامه للجنة العليا للدورة القادمة من المهرجان، وكان فهمي قد تم تكريمه خلال دورة هذا العام من المهرجان بجائزة إنجازالعام، وأيضًا عُقدت ندوة خاصة به في أول يوم للمهرجان لمناقشة كتابًا عنه، وأجاب الفنان حسين فهمي من خلالها على عدد من الأسئلة المطروحة عليه من النجوم والصحفيين وجميع حضور الندوة.

الحفل الختامي لمهرجان الإقصر للسينما الإفريقية 2022

الجدير بالذكر أنه يقام الآن الحفل الختامي للدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي جمع عددًا كبيرًا من نجوم وصناع السينما في القارة السمراء، ويشمل الحفل عدد من الفقرات المختلفة، من بينها عرض فيديو يختصر كل الفعاليات والندوات التي حدثت خلال دورة 2022 من المهرجان، ويتم ختام الحفل بكلمة للنجم محمود حميدة ضيف شرف المهرجان، بعد عدد من الكلمات التي سيلقيها رئيس المهرجان ومحمد عبد الفتاح نائب محافظ الأقصر وكلمة مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني.

كما ستقدم الفرقة النيجيرية "كالابار دانس تروب" في تقديم عرض فني من الفلكلور التراثي لنيجيريا، من ضمن عروض الحفل.

ضيوف الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2022

وشارك عدد من صناع السينما بحضورهم حفل ختام الدورة الـ 11 لمهرجان الإقصر للسينما الإفريقية، ومن بينهم المنتج محمد العدل، المخرج حسن بن جلون، الناقد نجيب ساجنا والمخرج مجدي أحمد علي، كما حضر كل من الفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، الفنان شريف حلمي، والفنان الكبير محيي اسماعيل ، والممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

أخرج حفل ختام المهرجان هذا العام المخرج عادل بركات، وتقدمه الإعلامية والفنانة وفاء ميراس.