/684710/سياسي-سعودي-السعودية-برؤيتها-2030-حضرت-في-رسم-خريطة-المستقبل-العربي

قال الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن المشروعات القومية في مصر تمثل طوق نجاة من آثار ثورات الربيع العربي.

دوت الخليج

الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، أن مصر والسعودية وعدد من الدول العربية من القادرة على تكوين موقف عربي واحد قادر للانتصار ضد الارهاب، موضحا ان االدول العربية انتصرت لصالح اأنها الوطني.

سياسي سعودي: السعودية برؤيتها 2030 حضرت في رسم خريطة المستقبل العربي

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية "صدى البلد موضحا أن المملكة العربية السعودية برؤيتها 2030 كانت حاضرة في رسم خريطة المستقبل العربي، ورسم توازنات مع القوى العربية الكبرى.

وأكمل الدكتور مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي أن الدول العربية أدركت جيدا المخططات التي رسمت من كبريات الدول والعواصم التي تكالبت على الأم القومي العربي، منوها دور السعودية ومصر في إعادة الأمن والاستقرار للدول العربية.

حالة النماء والرخاء الاقتصادي

ولفت مبارك العاتي، الكاتب أن حالة النماء والرخاء الاقتصادي الذي بدأ يعم في مصر وفي دول مجلس التعاون الخليجي، جاء نتيجة لجهود عملية وعلمية.

واستطرد العاتي أن ما يتم حدوثه في الدولة المصرية من حالة نهوض اقتصادي كبير، يتمثل في اقامة المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس والمشروعات السياحية.