/684712/قائمة-الزمالك-لمواجهة-الوداد-المغربي-عودة-طارق-حامد-وغياب-شيكابالا

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الوداد المغربي، بدوري الأبطال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والوداد المغربي في السادسة مساء غداً الجمعة على ملعب ستاد “القاهرة الدولي” ضمن منافسات الجولة الـ4 للمجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

وشهدت قائمة الزمالك عودة طارق حامد بعد غياب للإصابة أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

قائمة الزمالك لمواجهة الوداد المغربي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعه، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه، عمر السعيد، سيف الجزيري.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والوداد

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بوروندي يضم كلا من: باسيفيك نيمانا حكما للساحة، وإيميري نيونجابو مساعدا أول، وباسكال نديمنزيجو مساعدا ثانيا، وجورجيه جاتوجاتو حكما رابعا.

ويراقب المباراة جمال سالم من ليبيا، والمنسق العام أمين محمد ديجاما من چيبوتي، والمنسق الأمني هشام محمد أحمد من السودان، والمنسق الإعلامي محمد ثابت من مصر، ومنسق كوڤيد 19 هاني الشهيدي من مصر.

الزمالك والوداد المغربي

يحتضن استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والوداد المغربي، الجمعة المقبلة في الساعة السادسة مساء، في لقاء الجولة الرابعة وإياب دور المجموعات بدوري الأبطال، في الساعة السادسة مساء.

يدخل الزمالك لقاء الوداد المغربي بقيادة البرتغالي فيريرا، المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد مباراة الذهاب مع الوداد.