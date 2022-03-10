اتحاد الكرة المصري لكرة القدم يحتفل بـ يوم الشهيد «صور»

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حرص اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، على الإحتفال بيوم الشهيد بطريقته الخاضة على الجانب الرياضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء احتفال اتحاد الكرة، بتكريم الرياضيين في يوم الشهيد، ووالديهم والتي جاء بتكريم، محمد عمر والد الشهيد البطل شريف عمر.

تكريم الشهداء الرياضيين

وشارك في التكريم أعضاء مجلس الادارة و المدير التنفيذي للاتحاد.

يأتي ذلك التكريم إستكمالاً لما قام به اتحاد الكرة بالأمس من تكريم حلمي مشهور والد الشهيد البطل "إسلام مشهور" .

وخلال التكريم قدم جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التحية لكل شهداء مصر من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءآ للوطن.

جمال علام لـ دوت الخليج

وكشف جمال علام عن عدم زيارته لمسقط رأسه محافظة الأقصر، بعد فوزه برئاسة مجلسة إدارة اتحاد الكرة، والتي جاءت بسبب الأعمال التي كانت تتراكم عليه.

وجاء ذلك خلال احتفال أقامة شباب الأقصر بزيارة جمال علام بعد فوزه برئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسقط أجواء هيستيرية بنجاح بن محافظتهم.

وقال: "في الفترة الحالية بنحاول نرتقي بالمنظومة الرياضية بمصر، والوصول بها لأكثر المراتب على العالم".

وأضاف: "أبناء محافظة الأقصر يعتقدون أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تجديد أرضية ملاعب مراكز الشباب، ودا مختص بيه وزارة الشباب والرياضة".

وواصل: "في الوقت السابق كان هناك تواصل لعمل أرضية ملاعب مراكز الشباب بالأقصر، وبسبب الميزانية المالية مع خالد عبد العزيز بالوزارة لم يتسنى الفرصة بعملها".

مراكز الشباب بالصعيد

وزاد: "سيكون هناك تطوير في الفترة الحالية، بجميع مراكز الشباب، وإن شاء الأندية الشعبية في الصعيد تعود للدوري الممتاز".

واختتم: "بوجه رساله لشباب الصعيد: خلي عندك طموح ومفيش حاجه صعبه.. وهدف هتوصله بخطوات مش مرة واحده".