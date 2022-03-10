/684707/سقوط-أمطار-تعرف-على-حالة-الطقس-غدا-الجمعة

تحدثت الدكتورة الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن الاحوال الجوية اليوم الخميس ، موضحة انه شهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 4 أو 5 درجات وذلك مقارنة بالأمس.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج خط أحمر المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفة أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة وهو ما زود من الشعور بالبرودة، لافتة انه يوجد سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة الشدة على محافظظات مثل محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

تعرف على حالة الطقس غدا الجمعة

وأوضحت الدكتورة الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحرارة من المتوقع انخفاضها غدا الجمعة على القاهرة، وذلك بمقدار درجتين، حيث تسجل ما يقرب من 17 درجة مئوية بدلا من 19.

فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة

وتابعت الدكتور إيمان شاكر، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الجمعة، على مناطق السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، وستنخفض درجات الحرارة غدا لتسجل الصغرى 8 و9 درجات بدلا من 11 درجة مئوية.