/684706/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-أحمد-داش-يتصدر-بوسترات-مين-قال

يواصل النجوم في تشويق الجمهور لأعمالهم الفنية المختلفة التي من المقرر عرضها في شهر رمضان 2022، من خلال طرح البوسترات الدعائية للعمل، أو مشاركة الجمهور كواليس تصوير مسلسلاتهم، أو الاعلانات الدعائية للعمل، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد البوسترات الدعائية لمسلسل مين قال المعروض في رمضان 2022

وكان من بين الأعمال الدرامية التي بدأ أبطالها في التشويق لها مسلسل «مين قال»، إذ طرحت الشركة المنتجة للعمل البوسترات الدعائية له تصدر فيهما الفنان الشاب أحمد داش، وضمت البوسترات كلا من جمال سليمان ونادين وديانا هشام.

تفاصيل مسلسل مين قال

مسلسل مين قال من بطولة الفنان جمال سليمان واحمد داش والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، ويدور أحداثه في 15 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022 على شاشة mbc مصر ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن.

مسلسلات رمضان 2022 على mbc

الجدير بالذكر أنه تستقبل قناة dmc مصر عدد من الأعمال الدرامية المتميزة والمتنوعة بين السياسي والاجتماعي والكوميدي الخفيف، وذلك لعرضها ضمن المنافسة الرمضانية 2022، من بينهم مسلسل المداح الذي يعد استكمالا الجزء الاول الذي دارت أحداثه حول صابر "حمادة هلال" الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، وتتسم شخصيته بالطيبة والتلقائية، ولكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يقع في حب فتاة، حيث يسلك طريقاً آخر غير مشروع، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

ويعرض أيضا على قناة mbc مصر مسلسل بطلوع الروح، الذي يخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم.، ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.

كما يعرض مسلسل "توبة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.