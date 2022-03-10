/684704/تشكيل-برشلونة-أمام-جالطة-سراي-بالدوري-الأوروبي

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجه جالاتا سراي التركي، في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي برشلونة وجالطة سراي على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني لخوض مباراة الذهاب لدور الـ16، والتي تنطلق في العاشرة مساء.

تشكيل برشلونة ضد جالطة سراي

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، أراخو، إريك جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، نيكو جونزاليس.

خط الهجوم: أداما تراوري، ممفيس ديباي، فيران توريس.

البدلاء: نيتو، تيناس، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، لينجليه، لوك دي يونج، مينجويزا، أوباميانج.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في صفوف جالتا سراي التركي، منضم من صفوف الزمالك، والذي يقدم أداء قوى مع الفريق التركي، ليفرض نفسه على رأس الحربة بمنتخب مصر الأول.

معلق مباراة برشلونة وجالطة سراي

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، أحداث بطولة الدوري الأوروبي، والعديد من البطولات الكبرى بالقارة الأوربية، بتعليق صوتي أفضل وأقوى معلقي الوطن العربي.

وتبث مباراة برشلونة وجالاتا سراي، غداً الخميس في الساعة العاشرة مساء، على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم وان، بتعليق صوتي التونسي رؤوف خليف.

قائمة جالطة سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.