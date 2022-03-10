/684703/مصطفى-محمد-يقود-تشكيل-جالطة-سراي-أمام-برشلونة-بالدوري-الأبطال

أعلن الإسباني دومنيك تورنت، المدير الفني لنادي جالطة سراي، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة برشلونة، في بطولة الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحل جالطة سراي ضيفًا على برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

تشكيل جالطة سراي اليوم ضد برشلونة

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: ساشا بوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: تايلان، بيركان، فيجيولي، ريان بابل.

خط الهجوم: محمد كريم أكتوركوغلو، مصطفى محمد.

يقود الإسباني تشافي هيرنانديز الجهاز الفني لفريق برشلونة، منذ بضعة أشهر، والتي يعد من أساطير النادي، ورموز لاعبي وسط الملعب على مستوى العالم، والتي عاد إلى معقل دياره كمدير فني، للعودة بهم مره آخرى إلى تحقيق الإنجازات.

يعتمد تشافي في القوت الحالي مع برشلونة على الوافدين الجدد في الخط الهجومي، والتي يأتي على سبيل المثال بيير أوباميانج الوافد من آرسنال الإنجليزي، وآداما تراوري القادم من ولفرهامبتون على سبيل الإعارة.

قائمة جالطة سراي لمباراة برشلونة في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا، إينياكي بينيا، إسماعيل تشيبي.

الدفاع: عمر العبدلاوي، فان أنهولت، إيمري كيلينتش، فيكتور نيلسون، الباسلان أوزتورك، إشيك كان أرسلان، إريك بولجار، سميح كايا، ساشا بوي، عمر بيرام، ماركاو.

الوسط: أولمبيو موروتان، كريم أكتورغلو، ألكسندرو تشيكالداو، باريش يلماظ، تايلان أنتاليالي، بيركان كوتلو.

الهجوم: جوميز، مصطفى محمد، ريان بابل، خليل درويش أوغلو، سفيان فيغولي.

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

رينجرز الاسكتلندي و ريد ستار بلجراد الصربي

سبورتينج براجا البرتغالي و موناكو الفرنسي

بورتو البرتغاليو ليون الفرنسي

أتالانتا الإيطالي و باير ليفركوزن الألماني

إشبيلية الإسباني و وست هام يونايتد الإنجليزي

برشلونة الإسباني و جالاتا سراي التركي

لايبزيج الألماني و سبارتاك موسكو الروسي

ريال بيتيس الإسباني و اينتراخت فرانكفورت الألماني