بصدر مكشوف.. ابولين تراولي حديث ختام مهرجان الأقصر بإطلالتها الجريئة

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كانت المخرجة ابولين تراولي من ضمن حضور الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اليوم، وهو الحفل الذي جمع عدد كبير من صناع السينما من عدة دول في القارة السمراء.

دوت الخليج يرصد إطلالة المخرجة ابولين تراولي الجريئة في ختام مهرجان الإقصر للسينما الإفريقية

إطلالة ابولين تراولي المصيرة في حفل ختام مهرجان الإقصر للسينما الإفريقية

لفتت المخرجة ابولين تراولي السمرا الأنظار خلال الحفل الختامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي يحدث الآن، لما لبسته من فستان طويل وبسيط، ولكن يتميز بفتحة صدر كبيرة، مع بعض من الكرانيش على الأكتاف وفي نهاية الفستانن من أسفل، وهو مصنوع من الستان الأسود اللامع.

ابولين تراولي في ندوة خاصة بها في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

عُقيدت ندوة خاصة بالمخرجة ابولين تراولي على هامش فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تحدثت من خلالها عن المهرجان، حيث أعربت عن حماسها للمهرجان منذ حضورها للدورة قبل الماضية، وأشارت لاستقبالها ومعاملتها كالمولك، وأعربت عن سعادتها وفخرها بالتكريم التي حصلت عليه من المهرجان.

حضر الندوة سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي أُقيمة يوم السبت 5 مارس الجاري؛ لتكريم ابولين تراولي، التي تحدثت خلال الندوة عن أعمالها.

حفل ختام مهرجان الأقصر 2022

يشارك نجوم ومنتجون ومخرجون من دول عديدة في الحفل الختامي لمهرجان الأقصر لدورته الـ11، وتقدم الحفل الفنانة والإعلامية وفاء ميراس ويخرجه عادل بركات، كما فرقة "كالابار دانس تروب" النيجيرية فقرة فنية موسيقية خللا الحفل، وكانت هذه الدورة بعنوان إعادة إكتشاف مصر.

ضيوف حفل الختام لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2022

حضر ضيوف الحفل الختامي للدورة الـ11 لمهرجان الأقصر اليوم كل من المخرج مجدي أحمد علي، المنتج محمد العدل، الفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، الناقد نجيب ساجنا، المخرج حسن بن جلون والدكتور الأسعد الجاموسي ، كما شارك كل من الفنان شريف حلمي والفنان الكبير محيي اسماعيل ، والممثل الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان.

وسلقي رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد كلمة خلال الحفل، وهناك كلمة لكل من محمد عبد الفتاح نائب محافظ الأقصر نيابة عن السيد مصطفي ألهم المحافظ، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والنهاية مع النجم محمود حميدة.