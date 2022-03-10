/684701/التموين-تعلن-عن-بداية-إنطلاق-معارض-أهلا-رمضان-بخصومات-كبيرة-جدا

قال المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة استعدت لاستقبال شهر رمضان بفتح عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن 25 مارس المقبل بدء معرض أهلا رمضان بمختلف محافظات الجمهورية بخصومات تصل لـ 30%.

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وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن الوزارة ضخت كميات كبيرة من اللحوم في 1300 منفذ بيع على مستوي الجمهورية بأسعار مخفضة، موضحا أن 95جنية سعر كيلو اللحم السوداني بجميع منافذ بيع الوزارة على مستوي الجمهورية.

الوزارة ضخت كميات كبيرة من اللحوم في 1300 منفذ بيع

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن الوزارة أستعدت من 3 شهور ماضيين استعدادا لشهر رمضان وتعتبر هذه النسخة السابعة التي نجحت فيها الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية من معارض أهلا رمضان لتوفير السلع الغذائية وإرضاء المواطن المصري.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل أن سوف يتم بيع منتجات السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بسعر ما قبل الزيادة التي نتجت جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وربما سوف تكون أقل من الأسعار التي كانت من قبل.

وأشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية جلس مع المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية والمنافذ المشتركة معنا في معارض أهلا رمضان ووضع نسبة الخصومات وسوف تصل إلى 25% علي جميع السلع الغذائية.