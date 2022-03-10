/684700/مسلسلات-شهر-رمضان-2022-شاهد-البوستر-الدعائي-لمسلسل-توبه

طرح الفنان عمرو سعد البوستر الدعائي لمسلسله الجديد «توبه»، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد البوستر الدعائي لمسلسل توبه من بطولة عمرو سعد

وظهر في البوستر الدعائي لمسلسل «توبه»، جميع أبطال العمل وهم عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، واسماء أبو اليزيد، وعلق عمرو سعد على المسلسل قائلا: «توبه في مواجهة الجميع».

القناة الناقلة لمسلسل توبه

وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

عمرو سعد يتألق في دراما رمضان 2021

وكان قد شارك الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته، إلى جانب الفنان الكبير مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.

عمرو سعد في فيلم همس الصحراء

من ناحية أخرى انتهى عمرو سعد من تصوير افيلمه الجديظ «همس الصحراء»، بمنطقه صحراء سيوة فى مصر، ويعد الفيلم المشاركة الأولى للفنان عمرو سعد في فيلم عالمى، ويقدمه بشكل جديد، ويحمل عدد من المفاجئات أثناء طرحه.

ويتعاون به عمرو سعد مع النجمة الأمريكية ميرا سورفينو الحائزة علي جائزة الاوسكار مرتين.

ويشارك في فيلم «همس الصحراء» بجانب عمرو سعد، نيللى كريم وسيد رجب والممثل الأمريكي جون سافاج، والفنانة الإيطالية التونسية مايا طلام، ومن إخراج الايطالية إيلاريا بوريلي.