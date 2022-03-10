/684699/الصحة-تنفيذ-مبادرات-الرئاسية الطبية للحفاظ-على-صحة-المواطنين

قال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هذه المبادرات الرئيسية الطبيه ناجحه جدا وساهمت فى اكتشاف حالات لم تكن تعرف انها حالات مرضية ومشيرا أن هناك امراض مزمنة تحدث للمريض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وهى أمراض وراثيه وبالتالى يكتشف المريض بالصدفه خلال تعرضه لتلك الازمات أن لديه مرض الضغط او السكر.

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وأكد عوض تاج الدين عبر لقاءه الهاتف على قناه dmc أن هذه المبادرة ساهمت فى اكتشاف كثير من الحالات وايضا ساهمت فى توفير وسائل التشخيص والعلاج مؤكدا أن هذا ينعكس على الصحه العامه وينعكس ايضا على حد من مشاكل ومضاعفات تلك الأعراض.

الصحة: تنفيذ مبادرات الرئاسية الطبية للحفاظ على صحه المواطنين

واضاف عوض أن المريض قد يتعرض لأمراض وراثية أو جينية أو السمنه أو قزامه أو الانيميا وكل هذه الحالات عابرة لا يوجد فيها اهتمام شديد من الأسره لعدم معرفه لتداعيات الوثيقه لهذا المرض.

نوه عوض تاج الدين أن اكتشاف هذه الحالات فى سن مبكره يعمل على توفير العلاج اللازم لها بصوره منتظمه مما يساهم كثيرا فى الحد من هذه الأعراض والحد من المضاعفات وايضا الحد من التأثير السلبي على صحه الطفل لفتره طويله فى حياته.