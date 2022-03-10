قبل المواجهة المرتقبة.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز

تنتظر جماهير وعشاق النادي الأهلى المواجهة المرتقبة التى تجمع المارد الأحمر امام نظيره صن داونز، في الثالثة عصر يوم السبت القادم 12 من شهر مارس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر صن داونز بـ 7 نقاط، كما يطمح الأهلي في تعويض خسارته أمام ذات الفريق بالجولة الماضية، مستغلا الحالة المعنوية الكبيرة بعد الفوز بثلاثية أمام بيراميدز بالدوري المحلي .





وتستعرض "صوت الأمة" فى التقرير التالي تاريخ المواجهات التى جمعت الفريقين:

واجه الفريقين بعضهما فى 11 مبارة سابقة، تمكن الاهلى بالفوز فى 5 مبارة، وحسم التعادل 4 مباريات، وانتصر صن داونز في مواجهتين ولم تتحقق نتيجة التعادل السلبي مطلقا.

أول من سجل فى شباك صن داونز الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي بالأهلي، في لقاء بريتوريا بذهاب نهائي دوري الأبطال 2001.

ويعد ياسر إبراهيم، هو صاحب أسرع هداف في تاريخ مواجهات الفريقين، الذي سجله للأهلي بعد مرور11 دقيقة من عمر مباراة إياب ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وحقق الأهلي 4 تعادلات في جنوب إفريقيا أمام صن داونز ونال هزيمة واحدة، والفوز الأكبر فى مواجهات الفريقين كان بخماسية نظيفة لصن داونز في شباك الأهلي دونت أكبر خسارة لأندية مصر في بطولات الأندية الأفريقية.

احتسب للنادي الاهلى ثلاث ركلات جزاء أمام صن داونز وسجلت جميعها بأقدام خالد بيبو وشادي محمد وعلي معلول، ويتنافس في المجموعة الأولى الأهلي وصن داونز إلى جانب الهلال والمريخ السوادنيين.