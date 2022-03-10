الدوري الأوروبي.. مصطفي محمد أساسياً مع جالاتا سراي ضد برشلونة

أعلن الجهازين الفنيين لفريقي برشلونة ونظيره جالاتا سراي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد التشكيل الرسمي للمباراة المقرر اقامتها في العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2021-2022.

وتواجد الدولي المصري مصطفى محمد في التشكيل الرسمي في فريق جالاتا سراي في واحدة من المفاجآت السعيدة للجماهير المصرية برؤية مهاجم الفراعنة في ملعب "كامب نو".

وتأهل فريق برشلونة إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق فوزاً عريضاَ على حساب نابولي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للموسم الجاري 2021-2022، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بملعب الكامب نو.

ويأمل تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني في الحصول على نتيجة كبيرة قبل التواجه الى تركيا لخوض مباراة العودة خاصة في الحالة الفنية والبدنية التي ظهر عليها لاعبوه في الفترة الماضية.

فيما تأهل جالاتا سراي متصدراً ترتيب المجموعة الخامسة على حساب لاتسيو الإيطالي حيث انتظر نتيجة مواجهات دور خروج المغلوب.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي..

حراسة المرمى: تير تشيجن.

خط الدفاع: إيريك جارسيا، أراخو، ديست، جوردي ألبا

خط الوسط: بيدري، نيكو، ديونج.

خط الهجوم: فيران توريس، ممفيس ديباي، أداما تراوري.

البدلاء: نيتو، تيناس، بيكيه، بوسكيتس، ريكي بويج، ديمبلي، برايثوايت، لينجليه، لوك دي يونج، مينجويزا، أوباميانج.

بينما جاء تشكيل جالاتا سراي كالتالي: "بينا، تايلان، فان أنهولت، كريم، بابل، مصطفى محمد، بيركان، نيلسون، ماراكو، فيجولي، بوي".

تشكيل جالاتا سراي

ويمني دومينيك تورنت المدير الفني لفريق جالاتا سراي في تحقيق مفاجأة امام برشلونة رغم صعوبة المواجهة خاصة في ظل التألق الكبير للفريق الكتالوني محلياً وقارياً خلال المباريات الماضية وقدرته على الدخول دائرة المنافسة في الدوري الاسباني خلال الجولات الماضية ووصله الى المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 17 مارس على معلب "تورك تليكوم أرينا" بإسطنبول في تركيا.

وسبق أن واجه برشلونة نظيره جالاتا سراي فى 8 مناسبات سابقة عبر التاريخ، لم يحقق فيها الفريق التركي سوى فوز وحيد، وفاز برشلونة بخمس مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وعلى ملعب "كامب نو" معقل فريق برشلونة، التقى الفريقان 4 مرات، حقق فيها البارسا الفوز فى 3 وخسر مباراة وحيدة، بينما فاز جالاتا سراي بمباراة على ملعبه، وخسر مباراتين وتعادل مرة وحيدة.

وشهدت قائمة جالاتا سراي تواجد مصطفي محمد نجم المنتخب الوطني للسفر مع الفريق التركي إلى مدينة برشلونة.