رئيس جامعة بنها: القيادة حريصة على مشاركة الجامعات فى مواجهة التحديات

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بالصناعة واحتياجات المجتمع، وذلك وفقا لتوجهات القيادة السياسية بمشاركة الجامعات فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، والمشروعات التنموية فى المجالات كافة.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة النائب صلاح السعودى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالقليوبية وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعة والصناعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور سيد على عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور عمرو حنفى وكيل كلية الهندسة بشبرا، والدكتورة ناهد البرقى وكيل كلية العلوم، وأبو وردة المدير التنفيذى لجمعية رجال الصناعة بالقليوبية.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية التكامل بين مجتمع الجامعة ومجتمع الصناعة من خلال إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة والاستفادة من إمكانات الجامعة وعلمائها وخبراتها وتقديم الحلول العلمية والاستشارات الهندسية والبحثية لكافة المشروعات بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالعمل والتعاون المشترك مع جمعية رجال الصناعة بالقليوبية للتعرف على التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقديم مقترحات الحلول المبنية على أسس علمية تطبيقية.

من جانبه، ثمن النائب صلاح السعودى المبادرة التى تقدمها جامعة بنها وعلماؤها المتميزون فى العديد من التخصصات والتى تهدف إلى التعاون الهادف لتطوير الصناعة والوصول إلى منتجات تلبى احتياجات العملاء.

وأشاد بإمكانيات جامعة بنها ومراكزها العلمية والبحثية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية باعتبارها بيت الخبرة داخل المحافظة.