جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة النائب صلاح السعودى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الصناعة بالقليوبية وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة بين الجامعة والصناعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن الشهابى عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتور سيد على عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور عمرو حنفى وكيل كلية الهندسة بشبرا، والدكتورة ناهد البرقى وكيل كلية العلوم، وأبو وردة المدير التنفيذى لجمعية رجال الصناعة بالقليوبية.
وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء أهمية التكامل بين مجتمع الجامعة ومجتمع الصناعة من خلال إعداد البحوث والدراسات المُبتكرة والاستفادة من إمكانات الجامعة وعلمائها وخبراتها وتقديم الحلول العلمية والاستشارات الهندسية والبحثية لكافة المشروعات بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالعمل والتعاون المشترك مع جمعية رجال الصناعة بالقليوبية للتعرف على التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقديم مقترحات الحلول المبنية على أسس علمية تطبيقية.
من جانبه، ثمن النائب صلاح السعودى المبادرة التى تقدمها جامعة بنها وعلماؤها المتميزون فى العديد من التخصصات والتى تهدف إلى التعاون الهادف لتطوير الصناعة والوصول إلى منتجات تلبى احتياجات العملاء.
وأشاد بإمكانيات جامعة بنها ومراكزها العلمية والبحثية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعة والمشروعات التى تقام على أرض القليوبية باعتبارها بيت الخبرة داخل المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جامعة بنها: القيادة حريصة على مشاركة الجامعات فى مواجهة التحديات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.