جامعة كفر الشيخ تنظم قوافل طبية لعلاج المرضى غير القادرين  

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة كفر الشيخ بإشراف الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع محافظة كفرالشيخ ومديرية الصحة، اليوم الخميس، قافلة طبية شاملة موسعة بالقرى الأكثر احتياجًا فى قرية "السيد البدوى" والقرى المجاورة التابعة لمركز ومدينة مطوبس، وذلك لعلاج المرضى غير القادرين فى مختلف التخصصات وذلك فى الوحدة الصحية بقرية السيد البدوى.





وذكرت الجامعة فى بيان لها أن القافلة الطبية تضمنت تخصصات " الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأسنان - الأطفال - الصدر- المسالك البولية - النفسية والعصبية - الباطنة - الجراحة العامة - التمريض - الرمد - الأنف والأذن - أمراض النساء والتوليد - العظام - الجهاز الهضمى - جراحة المخ والأعصاب"، حيث تقدم القافلة خدماتها العلاجية على نفقة الدولة. وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقى إن تنظيم القوافل الطبية يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة فى المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة. وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبى على 1272 حالات من أبناء قرية السيد البدوى والقرى المجاورة على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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