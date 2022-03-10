جدة - نرمين السيد - طالب محافظ أسوان أشرف عطية بضرورة وضع خطة من إدارة المحميات الطبيعية لإعادة محمية "سالوجا وغزال" جنوب مدينة أسوان لطبيعتها من الأشجار والحفريات التى تأثرت بالحريق الكبير الذى تعرضت له مساء أمس، وخاصة أن هذه المحمية تعتبر ضمن المزارات السياحية الهامة، ومقصد لسياحة مراقبة الطيور، ومحطة أساسية لرحلات الطيور فى الصيف والشتاء، وهى غير قابلة لإقامة أى مشروعات استثمارية فى المستقبل بعد إعلانها كمحمية طبيعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 1986.





وأعطى المحافظ خلال جولته التفقدية بالمحمية الطبيعية اليوم الخميس، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، وإبراهيم علوى مستشار وزيرة البيئة للمحميات الطبيعية، بجانب القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، مهلة 24 ساعة للجنة المختصة والمكونة من قيادات وزارة البيئة والحماية المدنية والبحث الجنائى لعرض تقرير مفصل عن أسباب اندلاع الحريق، وحجم الخسائر لرفعه لمجلس الوزراء ووزارة البيئة والنيابة العامة. وشدد على أهمية تطوير وسائل الإتصال للإبلاغ الفورى، مع رفع كفاءة منظومة الحريق بجزر سالوجا وغزال ومراجعتها مع إدارة الحماية المدنية لسرعة التدخل والتعامل فى أى مواقف طارئة مستقبليا. وأكد أشرف عطية أن مواجهة الحريق شهدت ملحمة عمل مشتركة وتنسيقا كاملا بين المحافظة ومديرية الأمن مما ساهم فى سرعة إخماد الحريق، ويجرى حاليا عملية التبريد حيث قامت الحماية المدنية بدفع 8 طلمبات إطفاء عائمة، وأيضا 6 طلمبات إطفاء نقالى، وكذلك 4 لنشات من الإنقاذ النهرى، فضلا عن قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان بتخصيص عبارة غرب أسوان النيلية لنقل سيارات الإطفاء الكبيرة حمولة 9 أطنان للإسراع فى أعمال الإطفاء، فيما قامت إدارة الإسعاف بتوفير لنش إسعاف لتأمين القوات أثناء الإطفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يطالب بضرورة وضع خطة لإعادة محمية سالوجا وغزال لطبيعتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.