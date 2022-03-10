محافظ أسوان يسلم 30 منزلا بعد ترميمها للأسر المتضررة من السيول

وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم - أنه تم حتى الآن تسليم 510 منازل من إجمالى 1135 منزل مستهدف إنشاؤها وترميمها ورفع كفاءتها، وهو الذى تزامن مع توزيع مساعدات لبعض الأسر الأكثر احتياجا من الأثاثات والأجهزة المنزلية والمفروشات وكراتين المواد الغذائية.
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