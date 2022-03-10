محافظ أسوان يسلم 30 منزلا بعد ترميمها للأسر المتضررة من السيول

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الخميس، أنه تم تسليم 30 منزلا للأسر المتضررة من السيول التى تعرضت لها المحافظة وذلك بمنطقتى خور عواضة والسيل الريفى شرق مدينة أسوان، بعد إعادة بنائها وتشطيبها بالكامل من خلال جمعية الأورمان، مؤكدا على أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التنمية المحلية محمود الشعراوى لسرعة تعويض كافة الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم - أنه تم حتى الآن تسليم 510 منازل من إجمالى 1135 منزل مستهدف إنشاؤها وترميمها ورفع كفاءتها، وهو الذى تزامن مع توزيع مساعدات لبعض الأسر الأكثر احتياجا من الأثاثات والأجهزة المنزلية والمفروشات وكراتين المواد الغذائية.

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