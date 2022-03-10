محافظة القاهرة: تسكين 126 أسرة مستحقة فى كمبوند الخيالة

جدة - نرمين السيد - صرحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، بأن عدد العقارات التى تم الانتهاء من اخلائها اليوم بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة التابعة لحى مصر القديمة، بلغ 8 عقارات بإجمالى 20 أسرة مستحقة ليكون إجمالى ما تم اخلاؤه وهدمه حتى الآن 41 عقارا من إجمالى 520 عقارا وتسكين 126 أسرة مستحقة من إجمالى 1660 أسرة مقرر إخلاؤهم.





يأتى ذلك فى ضوء ما وجهت به القيادة السياسية بتطوير منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة وذلك لاستعادة الوجه الحضاريّ للمنطقة لتتكامل على نحو نموذجيّ مع كافة اعمال التطوير التى تتم بمنطقة الفسطاط فى إطار تطوير القاهرة التاريخية لاعادتها لسابق عهدها تزامنا مع تنفيذ الخطة الإستراتيجية التى وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة والتى تمثل خطرا على حياة المواطن.

وقالت عبدالمنعم إنه يتم نقل سكان المناطق الى كمبوند الخيالة أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من المناطق الخطرة حيث يطل الكمبوند على بحيرة عين الحياة وعدد من المناطق الأثرية وبالقرب من متحف الحضارات، ونادى الفروسية، ويقع فى منتصف الطرق المؤدية إلى مناطق السيدة عائشة، وكورنيش النيل، والمنيل والتى تطورت و تغيرت ملامحها نهائيا.

ووجهت عبدالمنعم فريق العمل بضرورة المضى بخطوات سريعة فى أعمال الازالة للانتهاء فى الموعد المحدد، وكذلك تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون مع المواطنين من قاطنى العقارات الجارى إزالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين من خلال توفير فرق العمل المعاونة لهم لنقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التى تم توفيرها لهذا الغرض وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة أن أعمال إزالات منطقة "السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة" تأتى استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق غير الامنة والخطرة تحقيقا لشعار "مصر بلا عشوائيات" ليشمل مناطق اخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضارى سكنى وترفيهى يعود للقاهرة مظهرها العريق.