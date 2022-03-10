لوزا يشارك فى الاجتماع الوزارى للائتلاف من أجل الساحل

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، فى الاجتماع الوزارى للائتلاف من أجل الساحل الذى انعقد عبر وسائل الاتصال المرئى يوم 9 مارس الجارى.
تناول نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية الجهود المصرية من خلال الجهات المعنية بالدولة دعما لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقى ودوله، ومسلطا الضوء على المساهمة المصرية ببعثة الأمم المتحدة فى مالى MINUSMA وما يقترن بذلك من تضحيات جليلة للقوات المصرية المشاركة كان آخرها استشهاد 2 وإصابة 4 من قوات حفظ السلام المصرية هناك، مدينا بأقصى العبارات أعمال العنف المرتكبة ضد القوات الأممية ومتقدما بخالص التعازى لأسر الشهداء الأبرار.
وأشار السفير حمدى سند لوزا لأهمية اتباع مقاربة وحلول شاملة تقوم على الارتباط الوثيق بين تحسن الوضع الأمنى من جانب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأثر السلبى للتغيرات المناخية والظروف السياسية الأشمل بالدول المعنية من جانب آخر، مؤكدا على ضرورة المراجعة الدورية لاستراتيجيات عمل الائتلاف بغرض تعزيز الأثر المنشود ودعم الأمن والسلام والتنمية بمنطقة الساحل.
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