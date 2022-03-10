خاص لـ دوت الخليج- مى عبد الحميد توضح تعديلات كراسة الإسكان المتوسط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إنه فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين فى الإعلان الثانى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، جرى زيادة عدد الوحدات من 7 آلاف وحدة إلى 18857 وحدة، ليصبح بذلك هذا الإعلان هو أكبر طرح للوحدات السكنية فى وزارة الإسكان منذ أن بدأت مجموعة المشروعات السكنية المتوسطة.





وأوضحت الدكتورة مى عبد الحميد، فى فيديو خاص لـ"دوت الخليج"، وصول عدد المتقدمين المسددين لمقدمات جدية الحجز إلى ما يزيد على 27 ألف مواطن، فى حين وصل عدد من قاموا بالتسجيل ورفع مستنداتهم إلى ما يزيد على 22 ألف مواطن، لذلك كانت تكليفات الرئيس بزيادة عدد الوحدات لتلبية أغلب احتياج المتقدمين، وهو ما تم بالتنسيق مع الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإضافة الوحدات الجاهزة لضمها للطرح الحالى. وأوضحت رئيس صندوق الإسكان أنه تم مد فترة التسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكترونى للصندوق للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المطروحة للمواطنين متوسطى الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز حتى يوم الأحد الموافق 13 مارس الجارى، موضحة أن المهلة لاستكمال الأوراق ورفعها على الموقع نظرا لأن هناك 6 الأف مواطن قاموا بسداد جديدة الحجز ولم يسجلوا طلباتهم على موقع الصندوق. واوضحت الدكتورة مى عبد الحميد، أنه نظرا لكثافة الإقبال على الحجز بنظام اسبقية الحجز أون لاين، وافق وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار على فتح باب حجز الوحدات السكنية من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، وبدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثانى والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول وذلك وفقاً للجدول الزمنى التالى: يومى 21 و22 مارس للعملاء الراغبين فى التقدم على مشروع سكن مصر. يومى 23 و24 مارس للعملاء الراغبين فى التقدم على مشروع دار مصر. يومى 27 و28 مارس للعملاء الراغبين فى التقدم على مشروع جنة. يومى 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين فى التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة فى حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأى من المشروعات الثلاثة. على أن يكون موعد بدء الحجز فى بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثانى للحجز فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

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