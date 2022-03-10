النائبة إيمان الألفي لـ دوت الخليج عن زيارة رئيس طاجيكستان لمصر: أثمرت عن بادرة أمل جديدة

/684698/النائبة-إيمان-الألفي-لـ-تحيا-مصر-عن-زيارة-رئيس-طاجيكستان-لمصر-أثمرت-عن-بادرة-أمل-جديدة

أكدت النائبة إيمان الألفي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس طاجيكستان إمام على رحمان رئيس طاجيكستان فى قصر الاتحادية، أثمر عن بادرة أمل جديدة.

دوت الخليج

وأوضحت الألفي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه تم الإعلان عن إنشاء مجلس عمل بين البلدين سياسهم في زياده حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون فى مجالات الصحة والاقتصاد وكذلك فى مجال الأمن القومي .

وتابعت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: سيتم تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والذى بات خطر يهدد معظم دول العالم وكذلك تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الرى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعهة والسياحه والتصنيع الدوائى.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس طاجيكستان

هذا واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بقصر الاتحادية. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي، برئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، أن الزيارة تأتي تزامنا على مرور 30 عام مع اعتراف مصر بطاجيكستان كدولة مستقلة، معربا عن اعتزاز مصر بعمق العلاقات بين البلدين والتي شهدت تعاون مثمر بما يتناسب مع إمكانيات البلدين.

الرئيس السيسي أوضح، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الامني ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الري والطاقة الكهربائية والسياحة والصناعة والدواء.