/684697/ناهد-السباعي-ومحمود-حميدة-أبرز-الحضور-على-ريد-كاربت-ختام-مهرجان-الأقصر

بدأ منذ قليل توافد النجوم على ريد كاربت مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لحضور حفل ختام الدورة الحادية عشر للمهرجان، والتي من المقرر أن تشهد تكريم المخرج التونسي الكبير فريد بوغدير، كما ستكرم السينما الأوغندية كضيف شرف الدورة الحالية.

دوت الخليج يرصد توافد النجوم على ريد كاربت حقل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وشهدت السجادة الحمراء توافد عدد من النجوم المصريين والعالميين، وكان أبرز هؤلاء النجوم الفنان محمود حميدة، والفنان ناهد السباعي، والسيناريست سيد فؤاد، محمد العدل والمخرج مجدي أحمد علي، والفنان أحمد مجدي عضو لجنة التحكيم، والفنان شريف حلمي، والناقد نجيب ساجنا، والمخرج حسن بن جلون، والدكتور الأسعد الجاموسي والفنان الكبير محي إسماعيل.

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية داخل القاعة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم برومو حصاد الدورة الحادية عشرة، ثم برومو لهيئة تنشيط السياحة، حيث أن دورة هذا العام كانت تقام تحت شعار إعادة اكتشاف مصر.

ناهد السباعي في ندوة خاصة للفنانة هدى سلطان

وكانت قد حضرت ناهد السباعي الندوة التي أقيمت يوم الأحد، ضمن فاعليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على شرف جدتها هدى سلطان، والذي قالت فيه عنها: «جدتي احترمت كل مرحلة عدت بيها مكبرتش في السن وبقت أدوارها أقل، أنا عايزة أفضل في المرحلة اللي أنا فيها وشايفة ان الفترة دي عندي فرص كتير، مكنتش موجودة قدام، وهي كسرت القاعدة دي، حتى خارج مصر بنلاقي الفنانين بيكتئبوا ويكونوا مش عايزين يشتغلوا».

ناهد السباعي: الحجاب عمره ما كان عائق أمام هدى سلطان

وتابعت ناهد السباعي الحديث عن جدتها، وطبيعة ممارسة حياتها الفنية مع الحجاب، فقالت: «نادرا لما بنلاقي حد بيجيد الاتنين، عمري ما حسيت إنها محجبة على المسرح أو بتمثل، عمرها ما اعتزلت وكانت مؤمنة جدًا باللي هي بتعمله، وعمره ما كان عائق قدامها، في ناس غيرها اعتزلوا ومقدروش».

واختتم حديثها بقول على لسان هدى سلطان فقالت: «أنا هعتزل ليه منا بعملش حاجة حرام، لإنها كانت مؤمنة بما تقدمه».

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الجدير بالذكر أنه يهدف مهرجان الأقصر للأفلام الإفريقية إلى دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميًا.