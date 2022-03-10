أبوشقة ويمامة يتنافسان على منصب رئيس حزب الوفد..غدا

/684696/أبوشقة-ويمامة-يتنافسان-على-منصب-رئيس-حزب-الوفدغدا

تجرى غدا الجمعة، انتخابات رئاسة حزب الوفد، ويتنافس فيها المستشار بهاء الدين أبوشقة الرئيس الحالى للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة عضو الهيئة العليا للحزب.

دوت الخليج

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد اطمأنت تماماً على كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأوفدت هيئة النيابة الإدارية المستشار محمد عبدالمعطى عضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لمعاينة كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.

أبوشقة ويمامة يتنافسان على منصب رئيس حزب الوفد

وأعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد المقرر انعقادها غداً الجمعة، الموافق 11 مارس 2022، عن أن عملية التصويت سوف تبدأ فى تمام التاسعة صباحًا وتنتهى فى الخامسة مساء.

وأكدت اللجنة المُشرفة على الانتخابات، أن الانتخابات تُجرى تحت إشراف قضائى كامل متمثل فى هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلى أنه تم توزيع بطاقات الحضور على رؤساء اللجان العامة فى المحافظات لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية «الهيئة الوفدية»، علمًا بأن التصويت سيكون بالبطاقة الشخصية وبطاقة الحضور المُوزعة.

وتهيب اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022، بأعضاء حزب الوفد الناخبين اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والالتزام بالكمامة الواقية التى ستوزع مجانًا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

وأشارت اللجنة، إلى أن عملية الفرز تُجرى تحت إشراف قضائى، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، وذلك تحت إشراف 3 من مستشارى وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

وأهابت اللجنة المشرفة بأعضاء الهيئة الوفدية بكل محافظة الجمعية العمومية التواصل مع رئيس اللجنة العامة للحصول على بطاقة الحضور والتصويت.

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدى زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالى للحزب عضواً.