/684695/المقاولون-العرب-يحقق-أول-فوز-في-كأس-مصر-على-المصرية-للإتصالات

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب، والمصرية للإتصالات بنتيجة هدف دون رد، لصالح المقاولون، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل أحمد علي كامل هدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، ليقود فريقه للدور السادس عشر من البطولة.

تلقى أحمد بندق لاعب المصرية للإتصالات بطاقة حمراء مباشرة، في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، ليعطي فريقه النقص العددي امام المقاولون.

تشكيل المقاولون العرب أمام الإتصالات

حسن شاهين في حراسة المرمى، فادي نجاح، محمد هاني تريكة، محمد سمير، باسم علي، محمد مجلي، محمود عبد العزيز، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، حمدي زكي، وأحمد علي.

مباريات الدور الـ 32 بكأس مصر

10 مارس: المقاولون العرب والمصري للإتصالات، الساعة السادسة مساء.

11 مارس: انبي وديروط، الساعة الثالثة مساء/ فاركو وكفر الشيخ، الساعة السادسة مساء.

12 مارس: الجونة وبنها، في الساعة الثالثة مساء/ الإسماعيلي وبتروجيت، الساعة السادسة مساء/ سيراميكا كليوباترا والاتحاد، الساعة السادسة مساء.

13 مارس: غزل المحلة وايسترن كومباني، الساعة الثالثة مساء / طلائع الجيش وحلون العام، الساعة الثالثة مساء / البنك الأهلي وأسوان، الساعة السادسة مساء.

14 مارس: مصر المقاصة وبني عبيد، الساعة الثالثة مساء.

18 مارس: سموحةوألعاب دمنهور، الساعة الثالثة مساء.

26 مارس: بيراميدز ولافينيا، الساعة الثالث مساء، فيوتشر ومنتخب تونس، الساعة السادسة مساء.

أما عن مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة، والأهلي والمصري بالسلوم، والزمالك والداخلية، يتم تحديدهم لاحقاً لمشاركة الأندية الممتاز بإفريقيا.

بطولة كأس مصر السابقة

وفي وقت سابق وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة " etc" أن مباريات كأس مصر المتبقية من البطولة الماضية لا يوجد معاد لتسكينها فيه، وأن الاقرب إلغاء البطولة بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: " اديت بضرورة مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لاستمرار الدوري ولم يؤخذ به، وكان لدى اقتراحات أخرى، لكن تم تجاهلها".