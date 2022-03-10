/684694/وزير-الانتاج-الحربي-معرض-الدفاع-العالمي-بالرياض-جامع-لكثير-من-الأسلحة

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، شهد عرض العربيات المدرعة المصرية وذلك بتوجيههات من الرئيس السيسي، موضحا ان الخامات الاساسية له هو الصلب المدرع.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج حقائق واسرار تقديم الاعلالمي مصطفى بكري المذاع على قناة صدى البلد، موضحا أننا نجحنا في صنع الصلب المدرع من أول سمك 3 مم إلى 15 ملي، وهو يعد منتج جديد ومتميز، وكان هناك زوار كثيرين قاموا بطلب هذه الصناعة.

وزير الانتاج الحربي: معرض الدفاع العالمي بالرياض جامع لكثير من الأسلحة

ولفت المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي ان الصناعة سوف تتطور محليا ولكن ليس بمفردها، حيث تتم بالتعاون والتكامل سواء مع الدول العربية او الاجنبية.

واشار المهندس محمد أحمد مرسي أن هذا المعرض فرصة لرؤية المنتجات السعودية، مثلما اتاح معرض ايديكس المصري وحقق نجاحات هائلة.

المعرض جامع لكثير من الأسلحة تحت قاعدة واحدة

ونوه أن معرض الدفاع العالمي السعودي وضع في اعتباره كيف يكون مميز وافاد في ذلك اطلاعه على التجارب السابقة، حيث أنه جامع لكثير من الأسلحة تحت قاعدة واحدة، مهنئا المملكة العربية السعودية على نجاحها في تنظيم هذا المعرض.