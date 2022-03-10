عفاف راضي تعود للغناء من خلال "هدى العتاب"

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تحيا مصر يرصد تفاصيل عودة عفاف راضي

عودة عفاف راضي

طرحت الفنانة عفاف راضي أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "هدى العتاب" ، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عفاف راضي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أغنية هدي العتاب.. حصري الأغنية مع الموسيقار محمد سلطان .. تابعونا".

أغنية عفاف راضي الجديدة

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تهنئها بعودتها للغناء متحمسة لأغنيتها الجديدة، وفي سياق آخر، كانت المطربة مي كمال ابنة الفنانة القديرة عفاف راضي ردت على سؤال الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة قناة cbc الفضائية وهو: قررتي تكملي في طريق إيه؟.

وقالت ابنة عفاف راضي: " بعمل الأغاني الخاصة بتاعتي واكتشفت إن ده الطريق لا مفر منه مع الوقت وأن ده إلليبحبه.. بعمل كل جهدي عشان أشق طريقي بكل الطرق الممكنة ومبسوطة بالي بعمله ".

تصريحات عفاف راضي

وأوضحت أنها تتمرن في المنزل باستمرار وبشكل أكبر من أي وقت سابق وقالت في حوارها : " بتمرن على طول وبشكلأكثر كثافة قبل الحاجات المهمة زي إفتتاح الدوم وكل حدث لازم يكون له اهتمام وأنا أحب دائماً أركز في كل التفاصيل وده زي ماما بالضبط".

وكانت الفنانة عفاف راضي وابنتها مي كمال شاركا ضمن حفل افتتاح برنامج اكتشاف المواهب الفنية "الدوم" الذي يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية.

وقدمت الفنانة عفاف راضي وابنتها عددا من الأغنيات ووجهت عفاف راضي رسالة لابنتها وللمتسابقين في مجال الغناء، وقالت: "اجتهدي وحبي عملك وحافظي على صوتك لانه أهم الة”.

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وكان قد حضر حفل الافتتاح لبرنامج الدوم كلا من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم التي قامت بالعزف وشارك في الحضور أيضًا مجموعة من النجوم والإعلاميين مثل أشرف زكي، وكريم عبد العزيز ويوسف الشريف، بجانب المخرج شريف عرفة وغيرهم.