/684691/الغموض-يسيطر-على-أحداث-الحلقة-السادسة-من-منورة-بأهلها

يواصل مسلسل «منورة بأهلها»، الذي يعرض على منصة شاهد الالكترونية، أحداثه الغامضة والمثيرة الذي تدفع الجمهور لمعرفه الأحداث المتتالية أول بأول، ومتابعة القصة بشوق ولهفة بسب نهايات الحلقات الغير متوقعة والمشورة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل منورة بأهلها

وكشفت الحلقة السادسة عن مفاجأة تخص سلوى شاهين، وهي أنها تعيش برجل صناعية دون أن يعرف أحد بالأمر، أما ابنها أيمن فقد اصطحبته إلى الفيلا، ليتعرف على زرقاء اليمامة التي تجسدها سلوى خطاب، التي تعرف الماضي كله ولا شيء يخفى عليها، ولكننا نكتشف بأن أيمن جاء لتنفيذ خطة والده التي لم نتعرف عليها بعد، ومازال مهاب وعادل الشهاوي والذي يقوم بدوره باسم سمرة وعاصم «عباس أبو الحسن» يحاولون استدراجه كي يوقعوا بسلوى شاهين وتنضم إليهم.

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل منورة بأهلها

أما عن آدم الذي يجسده الفنان أحمد صلاح السعدني، فأمر بدفن جثة مهاب، بعدما تواصل مع أيمن وعلياء، وشرحوا له الكثير من التفاصيل حول قصاقيص الصور، وكيف بدأت علاقتهم بمهاب، وأسرار كل الصور التي تخصهم، وهو ما توافق مع ما كتبه مهاب في ظهر الصور، ليتأكد من صدقهم ويستكمل بحثه عن القاتل.

أبطال مسلسل منورة بأههلها

مسلسل منورة بأهلها يشارك في بطولته عدد من النجوم وهم محمد حاتم وليلى علوي، ناهد السباعي، باسم سمرة، غادة عادل، عباس أبو الحسن، أحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

أزمة منورة بأهلها

وكان من المقرر عرض المسلسل منذ ما يقرب من شهر، ولكن بسبب وقوع مشكلة بين الفنان باسم سمرة، والمستشار تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قامت شاهد بحذف جميع الاعلانات الدعائية للمسلسل من منصتها، قبل 18 فقط من عضه عليها.

وأتى المنشور المتسبب في وقف عرض مسلسل منورة بأهالها والذي تم نشره على الصفحة الرسمية للفنان باسم سمرة، على النحو الآتي: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».