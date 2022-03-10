النائبة إيمان خضر لـ دوت الخليج: زيارة رئيس طاجيكستان لمصر سيكون لها نتائح مثمرة في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي 

/684690/النائبة-إيمان-خضر-لـ-تحيا-مصر-زيارة-رئيس-طاجيكستان-لمصر-سيكون-لها-نتائح-مثمرة في-مجالات-مكافحة-الإرهاب-الدولي

علقت النائبة إيمان خضر عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، علي زيارة رئيس طاجيكستان لمصر، قائلة: الزيارة تبحث تعزيز فرص التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجلات لاسيما التغيرات المناخية والإرهاب.

دوت الخليج

تعزيز فرص التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجلات

وأضافت خضر، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الزيارة ستناقش العديد من القضايا والملفات الهامةوخاصة الأمنية وسبل إنهاء النزاعات بأقرب وقت ممكن في الشرق الأوسط ، مؤكدة أن الزيارة ستكون لها نتائج مثمرة في مجالات مكافحة الإرهاب الدولي والتطرف.

وأشارت عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن القضية العالمية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ كانت محل اهتمام خاص للدولتين ، مؤكدة أن دولة طاجيكستان غنية بالموارد المائية إلا أنها من الدول المتضرة من التغيرات المناخية.

الرئيس السيسي يستقبل رئيس طاجيكستان

وكان قد االرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين. ومن جانبه، رحب الرئيس السيسي، برئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، موضحا أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس السيسي، أن الزيارة تأتي تزامنا على مرور 30 عام مع اعتراف مصر بطاجيكستان كدولة مستقلة، معربا عن اعتزاز مصر بعمق العلاقات بين البلدين والتي شهدت تعاون مثمر بما يتناسب مع إمكانيات البلدين.

الرئيس السيسي أوضح، أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في المجال الامني ومكافحة الارهاب، بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير الري والطاقة الكهربائية والسياحة والصناعة والدواء.

وأشار إلي أن المباحثات مع رئيس طاجيكستان تناولت القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك ، كما تم الحرص على حشد جهود المجتمع الدولي لدعم قمة المناخ التي تقوم مصر باستضافتها في نوفمبر القادم.