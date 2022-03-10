/684689/أحمد-أبو-زهرة-ضيف-على-برنامج-معكم-منى-الشاذلي-غدا

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي في حلقة الغد الجمعة 11 مارس، الدكتور أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، للحديث عن مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفرقة طبلة الست في تمام الساعة مساءًا على قناة cbc.

دوت الخليج ينقل لكم إعلان برنامج معكم منى الشاذلي عن إستضافة أحمد أبو زهرة وفرقة طبلة الست غدّا

نجل عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته في برنامج منى الشاذلي

يحل الدكتور أحمد عبد الرحمن أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، ليروي كواليس الأحداث السعيدة التي وقعت في الآونة الأخيرة في عائلة أبو زهرة، من عقد قران حفيدة أبو زهرة سارة، ورقصه معها أثناء الحفل، وفوز حفيدة أخرى وهي مريم أحمد أبو زهرة بالجائزة الفضية في مسابقة كسارة البندق، كما تحدث عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد، وروى العديد من المواقف التي تظهر علاقة عبد الرحمن أبو زهرة بأحفاده.

مريم أحمد أبو زهرة تعزف الكمان في برنامج معكم منى الشاذلي

وحضرت مريم مع والدها أحمد في الأستوديو لتعزف بآلة الكمان، وتحدث عن فوزها في مسابقة كسارة البندق، وهي واحدة من أهم المسابقات الخاصة بالموسيقى الكلاسيكية على مستوى العالم، وهي تقام في العاصمة الروسية موسكو وينظمها التليفزيون الروسي.

أحمد أبو زهرة يتحدث عن إفتتاح مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف أحمد أبو زهرة المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، عن تفاصيل من إفتتاح المدينة، والعمل على عرض أوبرالي مستوحى من رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ "كفاح طبيبة"، وأن الحفل سيكون على مستوى عالي وبتقنيات حديثة ليستمتع بها الجميع وتكن حدثً عالميًا.

فرقة طبلة الست في ضيافة منى الشاذلي

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي فرقة طبلة الست في حلقة الغد أيضًا، وهي فرقة من الفرق التي تحيي التراث الفلكلوري، وتقدم العديد من الحفلات مثلما قدمت في مهرجان إيزيس ومهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، كما تشارك الفرقة في عدد من المهرجانات مثل مهرجان الطبول للسلام.

فرقة طبلة الست

تتحدث مديرة فرقة طبلة الست سها محمد عن حلمها القديم في إنشاء هذه الفرقة، وتتكون الفرقة من 6 سيدات، وهي تحلم أن تصل بها إلى أن تحتوي على 50 عازفة، وتعتبر الفرقة ورشة لتعلم العزف الإقاعي، كما تحدثت سها عن إختيار الأغاني الذين يقدمونها وكيفية العمل عليها.