/684688/خالد-قاسم-وزير-التنمية-المحلية-يوجه-بالتوسع-في-إقامة-معارض-لتوفير-السلع-الغذائية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، إن اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية وجه الأجهزة المعنية بالمحافظات بتكثيف الأتي، الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لتصدي لجشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار دون سبب أو حجب السعر الغذائية عن المواطنين لرفع سعرها في وقت لاحق.

دوت الخليج

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن وزير التنمية المحلية وجه بالتعامل بكل حزم مع التجار الذين يقومون بحجب السلع التموينية لرفع سعرها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزير وجه بأستمرار المتابعة الدورية وإحكام الرقابة ومنع التلاعب والمغلاة في الأسعار والتنسيق بصورة يومية مع وزارتي التموين والداخلية والجهات الرقابية والمعنية.

الوزير وجه بأستمرار المتابعة الدورية وإحكام الرقابة

وأوضح الدكتور خالد قاسم أن الشق الثالث الذي أكد علية اليوم وزير التنمية المحلية هو تفعيل أليات التواصل مع أهالينا في المحافظات المصرية لتلقي الشكاوي، مضيفا أن كل محافظة لها أرقام خاصة للشكاوي في حالة التلاعب بالأسعار أو أي شكاوي أخري.

وأشار إلى أن اللواء محمود شعراوي طلب من السادة المحافظين بالتوسع في أقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين في المحافظات خاصة فيما يتعلق بدخول الشهر الكريم رمضان، وبالتالي على مستوي المعارض أو الشوارع بحيث يتم إتاحة سلع غذائية مخفضة وموفرة للجميع.