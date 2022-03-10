/684687/ما-بهربش-مسلم-يطرح-الأغنية-الدعائية-لفيلم-شمس

طرح المطرب مسلم منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ما بهربش»، والذي تعد الأغنية الدعائية لفيلم «شمس»، المقرر عرضه في الأيام القليلة المقبلة، ويشهد نجاح عدد كبير من النجوم المشاركين في بطولته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية ما بهربش للمطرب مسلم

وطرح مسلم أغنيته الجديدة «ما بهربش»، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهيمن كلمات وألحان وغناء مسلم؛ ومن توزيع بيتر سمير.

وتعد أغنيته «ما بهربش» التعاون الاول بين مسلم و بيرد آي حيث تم الإتفاق علي التعاون مع بيرد آي في العديد من الإنتاجات القادمة.

تفاصيل فيلم شمس

أما عن فيلم «شمس» فهو يجمع عدد من نجوم الفن منه الفنان عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي ومحمود عبد المغني وهدى الأتربي، علمًا أنها المرة الأولى التي يلتقوا فيها بعمل سينمائي واحد؛ كما شاركهم في البطولة الممثلان القديران أحمد بدير وعلاء مرسي و محمد سليمان ومحمد الغريب لبني ونس، وهو أول عمل من إنتاج وتأليف وسيناريو سعودي وتنفيذ سينمائي مصري بشكلٍ كامل،رؤية فنية السيناريو والحوار محمد القوشتي.

مسلم واغنيته الشهيرة اتنسيت

الجدير بالذكر أنه لاقى مسلم شهرة عريمة، بعد طرحه أغنيته التي تحمل اسم «اتنسيت»، التي حققت 190 مليون مشاهدة بعد طرحها في أكتوبر من العام الماضي، وتقول كلماتها: «مبقيتش عارف اعمل ايه حالي مش صعبان عليه يعني دا اللي وصلنا ليه سايبه و عارف ، روحي فيه كل شئ الا الفراق فمتسيبنيش و انا مشتاق عمري ماتخيلت يوم ابعد و اسيب روحي معاك هصدقك و اكدب عينيا دا انت شوفت اجمل ما فيا و مكانش عندي اي نيه انساك و تضيع من بين ايديا».

وتابعت الأغنية: «طال الغياب و هوآك غلآب عشمآن ف ضي عينيك مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه و مش تحت طوعي ، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت و مبين انساك و بين ارجع قلبي .. اتقسم نصين نص مش قادر يخبي و نص رافض تبقي جنبي و منت عارف هبقى وحدي اللي هخسر مرتين مره لما رضيت بعيوبك و مره لما داريت عيونك و انت بتكدب ظنونك .. م البدايه محبتنيش، و مش هزود ف الملام مش هيفرق ف الخصام دا لو عينيك صادفت عينيا امشي .. و ما ترميلي السلام».