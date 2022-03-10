أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، عن موعد قرعة دور الـ 32 من مونديال الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تحتضن الأراضي العربية القطرية بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 دولة حول العالم.

موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

ونشرت الصفحة الرسمية على "تويتر" للجنة المنظمة موعد قرعة كأس العالم 2022 قطر وقالت: "سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022 في الأول من شهر أبريل.

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.

تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا

مصر والجزائر

وضمن المنتخب المتخب المصري بطاقة التاهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، من الجولة الخامسة بعدما تعادل مع انجولا بهدفين مقابل هدفين، وليتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوصيف.

وتأهل المنتخب الجزائري للمرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد التعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 2/2 ضمن أخر جولة من المجموعات.