/684674/بوتين-المواطنين-الروس-على-دراية-بأننا-لن-نترك-مشكلة-بدون-حل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العام الماضي اطلقت روسيا برنامج تقديم الدعم للمخيمات والمعسكرات الحاوية على الاطفال، مطالبا بالقيام بهذا الامر خلال هذا العام الموافق 2022.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له اليوم، منوها أن الغرب يشن حرب اقتصادية على روسيا وسنتجاوز تداعياتها، لافتا غلى أن روسيا مستمرة في التزاماتها بشان صادرات النفط وقرار بايدن بحظر صادرات النفط الروسي سيتسبب بموجات تضخك كبيرة، حيث ان روسيا تواصل تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية.

بوتين: المواطنين الروس على دراية بأننا لن نترك مشكلة بدون حل

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على الرغم من ذلك إلا أن صادرات النفط الروسي للولايات المتحدة الأمريكية لا تتجاوز 3 %، متابعا ان العقوبات المفروضة على روسيا غير شرعية وتهدف في الاساس غلى تضييق الخناق على المواطنين.

منع أي نقص في المواد الغذائية

واستطرد الرئيس بوتين أن المواطنين الروس سيدركون تدريجيا أننا لن نترك أي مشاكل بدون حل، ويجب علينا منع أي نقص في المواد الغذائية .

وجه الرئيس الاوكرانى فولوديميرزيلينسكي، خلال فيديو له نشرته قناة العربية، رسالة امتنان وشكر لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن قرارهم بحظر استيراد النفط والمنتجات البترولية والغاز والفحم من روسيا.

تصريحات الرئيس الاوكرانى اليوم الخميس

وأكد الرئيس الاوكرانى على ان قرار الولايات المتحدة وبريطانيا هو اقوى رسالة الى العالم كله، مشددا ان كل قرش يتم دفعه الى روسيا يتحول الى رصاص وقذائف تطير لدول أخرى ذات سيادة.

وقام زيلينسكي بادانة القوات الروسية لقصفها مستشفى ماريوبول ، موضحا انه هذا القصف أسفر عن قتلى بينهم طفلة ، بالاضافة الى 17 من المواطنين المدنين تم اصابتهم. كما تابع ان وسائل الاعلام الروسية لم تتحدث وتتجاهل هذا الحادث تماما