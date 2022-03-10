طارق حامد جاهز لمواجهة الوداد.. وفيريرا يدرس الدفع به أساسيًا

أصبح طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جاهزًا للانضمام بقائمة فريقه استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها غدًا الجمعة علي ستاد القاهرة الدولي بدور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

وشارك طارق حامد في التدريب الختامي للزمالك بشكل طبيعي واصبح جاهزًا للمشاركة، ويدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الدفع باللاعب اساسيًا فى مواجهة الوداد بعدما قدم اداء مميز فى المران.

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك قائلا " لا يمكن مقارنة الجيل السابق من الزمالك والجيل الحالي كما لا يمكن مقارنة الولاية الأولي بالفترة الحالية، وما قمت به فى السابق ساقوم به مع الجيل الحالي وفرض الالتزام والصرامة، وعندما توليت المهمة منذ 7 سنوات ماضية كانت الرؤية غير واضحة، وهناك لاعبين قلائل مازالوا متواجدين في الفريق من الجيل الذي قمت بتدريبه وعليهم نقل المعلومات وطريقة العمل لباقي زملائهم".

أضاف فيريرا خلال حديثة بالمؤتمر الصحفى لمباراة الوداد المغربى المقام باحد قاعات ستاد القاهرة الدولى قائلا " أنه كان من اللازم وجود تقنية الفار فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا لتحقيق العدالة، لان بطولة افريقيا مهمة جدا في الفيفا والعالم، وأفريقيا علي مستوى أمريكا الجنوبية، وهناك ملاعب في أفريقيا علي أعلي مستوى مثل استاد القاهرة، وشاهدت في كأس العالم للأندية الأهلي كان منافس قوي ولم يكن هناك فوارق كبيرة بينه وبين فرق أوروبا " .

تابع المدير الفنى لفريق الزمالك قائلا " أن اللاعب المصرى عندما يحترف بالدوريات الأوروبية يقدم مستويات جيدة وليس محمد صلاح فقط بل هناك العديد من اللاعبين المصريين والافارقة فى اوروبا وهذا يتطلب اهتمام أكثر من الفيفا بالبطولات في افريقيا " .