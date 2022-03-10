رسميا.. سحب قرعة كأس العالم 2022 أول أبريل المقبل في قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة حفل قرعة بطولة كأس العالم المقبلة بالعاصمة القطرية الدوحة في الأول من شهر أبريل القادم بمشاركة أكثر من ألفي ضيف سيحضرون الحدث العالمي الذي ستتابعه الجماهير بمختلف أنحاء الكرة الأرضية لمعرفة المواجهات التي ستشهدها منافسات المونديال.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر حيث تستشيف ثماني استادات منافسات المسابقة التي ينتظر أن تكون النسخة الأولى في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن تقام فعاليات القرعة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بحضور مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جياني انفانتينو وعدد كبير من المدعوين من مختلف القارات الست.

وطلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة.

وتتيح الطبيعة متقاربة المسافات في قطر فرصة نادرة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة. يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت اقبالاً غير مسبوق.

وتقع الاستادات الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الاستادات ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائماً في قلب الحدث الذي يستمر على مدى 28 يوماً، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في استاد البيت يوم 21 نوفمبر.