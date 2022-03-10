رئيس مجلس النواب يصل الكويت في زيارة رسمية

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء اليوم /الخميس/، على رأس وفد من مجلس النواب في زيارة رسمية إلى دولة الكويت تستغرق 5 أيام.
وكان في استقباله في مطار الكويت الدولي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم وأمين عام مجلس الأمة الكويتي عادل اللوغاني والسفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بالكويت ولفيف من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالكويت.
وتأتي تلك الزيارة تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، حيث من المقرر خلال تلك الزيارة أن يعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له جلسة مباحثات مُوسعة مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية - الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية الكويتية في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.
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