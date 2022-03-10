البريد يبحث مع مصر للطيران سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، اليوم الخميس، الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بمقر البريد فى القرية الذكية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك.





من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث زيادة فرص التعاون المشترك فى مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد، والشحن والخدمات اللوجستية بما يساهم فى تطوير خدمات البريد المصرى اللوجستية وزيادة جودتها واستحداث خدمات جديدة.

وناقشا خلال الاجتماع سُبل التعاون فى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على حرص البريد المصرى على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصرى وتحقيق أقصى استفادة منها، كما هنأ فاروق الطيار عمرو أبوالعينين بمناسبة الاحتفال هذا العام بمرور 90 عامًا على إنشاء مصرللطيران وهو ما يعكس ريادة الناقل الوطنى فى مجال صناعة النقل الجوى دوليا وإقليميًا.

وخلال اللقاء، رحب الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتعاون مع البريد المصرى، وأكد أن شركة مصر للطيران تعمل على تقديم كل التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التى يقدمها البريد المصرى بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن خلال الفترة المقبلة سيتم عقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين للعمل على تحديد مجالات التعاون الممكنة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات بين الجانبين تخدم عملاء الكيانين الكبيرين.

وأشاد الطيار عمرو أبو العينين بما توصل إليه البريد المصرى من تطور فى تقديم الخدمات واستحداث خدمات جديدة تلبى جميع احتياجات المواطنين، وتطوير مكاتب البريد وانتشارها وتحويلها من الشكل التقليدى إلى مكاتب تقدم جميع الخدمات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بما يضمن تقديم جميع المعاملات بمستوى عالى من الجودة.

حضر اللقاء الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، وإيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للتحول الرقمى، وأحمد عبدالله الرئيس التنفيذى لشركة البريد للاستثمار، وأحمد عبدالحليم مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصرى للشؤون التجارية، وحاتم الصولى رئيس قطاع الجودة بالبريد المصرى.