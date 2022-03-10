تموين بنى سويف: تحرير 16 محضرا فى حملة على المخابز

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية التموين ببنى سويف بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الخميس، حملاتها المفاجئة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لمجابهة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجارى ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة فى الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة، وذلك فى ضوء تكليفات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم.





وقالت المحافظة - فى بيان - إنه جرى تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية، والتى شملت 3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضرين لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وعرضها على جهات التحقيق.

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