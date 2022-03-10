الجيزة تزيل أقدم الأسواق العشوائية فى إمبابة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة الأسواق العشوائية واستبدالها بحضارية، وتوفير أماكن بديلة للبائعين، فى ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأجهزة المعنيه فى ذلك الشأن.





وقد أزالت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة، أحد أقدم الأسواق العشوائية المتواجدة بالمنطقة أعلى نفق المنيرة بشارع المطار، حيث تم إزالة 36 باكية و7 أكشاك وفتارين مجاورة للسويقة، مع توفير أماكن بديلة للبائعين.

يأتى ذلك تمهيدا لتطوير مدخل شارع المطار أعلى نفق المنيرة ورفع كفاءته، تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.