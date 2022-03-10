غادة والى تشهد الاحتفال باليوم العالمى الأول للقاضيات

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، فى بيان له اليوم الخميس، أن احتفال مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة باليوم الدولى الأول للقاضيات شهد إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "المرأة فى العدالة.. من أجل العدالة " لتعزيز التمثيل والعدالة الجنائية المستجيبة للنوع الاجتماعى.

ولفت البيان إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار يوم 10 مارس اليوم الدولى للقاضيات فى إطار التقدير للجهود الدولية "لإدماج قضايا تمثيل المرأة فى النظم القضائية".

وقد رحبت غادة والى بإطلاق اليوم الدولى الجديد، معتبرة أن اليوم هو يوم الاعتراف بقيادة القاضيات فى السعى لتحقيق العدالة، لافتة إلى أنها فرصة للاحتفال بمناصرى التنوع والمساواة فى قطاع العدل نساء ورجالا على حد سواء مع الالتزام بعمل أكثر حزما لتعزيز القوانين والمؤسسات التى تحمى المساواة.