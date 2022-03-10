/684684/وفاء-سالم-تشيد-بنقيب-الممثلين--شخصية-خدامية-وبنيجي-عليه-كتير

أشادت الفنانة القديرة وفاء سالم، بنقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، مشيرة إلى أنه شخص خدمي، يسعى لمساعدة جميع من في الوسط الفني، وليس لديه المانع في أن يأتي على صحته ونفسه في سبيل مساعدة الآخرين.

دوت الخليج يرصد إشادة وفاء سالم بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

وقالت وفاء سالم خلال لقائها ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «دكتور أشرف زكي شخصية خدمية، وليا مواقف إنسانية معاه كتيرة، مرة اتصلت بيه قولتله أنا حاسة إني هموت، في ثانية دخلني المستشفى، حسسيته مش عاىيا وبنيجي عليه كتير».

وفاء سالم تتحدث عن سبب غيابها فنيا

وأشارت الفنانة وفاء سالم خلال الحلقة المذاعة مساء اليوم الخميس، أن سبب غيابها عن الوسط الفني بسبب قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها خلال هذه الفترة، فقالت: ««مش ذنبي الحقيقة، أنا طول عمري حابة أكون ممثلة واتولدت إني أكون ممثلة، بس مش ديما بيبقى عليا الطلب، وربنا رزقني بحب الناس اللي بيدفعوني طول الوقت إني مكسلش واختار اللي ميزعلهمش مني».

وتابعت وفاء سالم حديثها: «في دور بيصنع فنان، وفي فنان بيصنع شخصية، والفترة اللي فاتت عايزين يملوا شخصية معينة بحد ليه ثقل فني وانا بطلت أعمل كدة، من حق أي حد يقول أي حاجة عني لانه معندوش معلومات عن الفنان، وانا بعيش بالناس وكلامهم، وبعمل ديما إني أكون جديرة بالاداور اللي بعملها».

قرار أشرف زكي بمنع الفنانين من الظهور بالتليفزيون

من ناحية اخرى، كان قد أصدر الفنان أشرف زكي بيان بمنع ظهور الفنانين والممثلين أعضاء النقابة بالبرامجة التلفزيونية التي تستضيفهم دون أجر، قال فيه: «قرار منع الفنانين من الذهاب للبرامج التي لا تدفع أجرًا، يأتي في مصلحتهم حتى لا يصطدموا مع ضرائب القيمة المضافة، بعدما تم فرض أجر عليهم نتيجة الظهور من قبل الضرائب، ولا يحصلون فيها على أجر منها.. يقال للفنانين الذين ظهروا، ولم يتقاضوا أجرًا إنهم يقومون بتلميع أنفسهم فكيف لا يدفعون ضرائب».

واختتم أشرف زكي بيانه: «القانون يشمل فرض الضريبة على الظهور الإعلامي، حتى وإن لم يتقاضى الفنان أي أجر نظير ظهوره».