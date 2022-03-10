/684682/مصطفى-بكري-وصول-سعر-برميل-النفط-إلى-300-دولار-إذا-تم-حظر-البترول-الروسي

علق الإعلامي مصطفى بكري على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، موضحا أن التعاون المشترك بين مصر والسعودية يقوم على ركيزة الامن القومي بين البدين، خاصة اننا نتابع احداث درامتكية على الساحة الدولية، بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والتي تعد مشكلة متعددة الأقطاب.

دوت الخليج جاء ذلك خلال تقديم برنامجه حقائق واسرار المذاع على قناة صدى البلد، منوها أن هذه الازمة سيكون لها تاثير على الجميع، وتوجد توقعات ان برميل النفط قد يصل سعره إلى 300 دولار حال حظر البترول الروسي عن العالم، كما انه يوجد احاديث عن الردع النووي وهو ما أحدث حالة من القلق لدى العالم أجمع. مصطفى بكري: وصول سعر برميل النفط إلى 300 دولار إذا تم حظر البترول الروسي وأكمل الإعلامي مصطفى بكري أن قمة الرئيس السيسي في السعودية تناولت انعاكسات الازمة الروسية الاوكرانية، والرئيس السيسي وجد تفاهم كبير من القيادة السعودية فيما يخص وضع حلول لمواجهة الازمة.

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