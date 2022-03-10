«لتوفير بنية داعمة»..تعليم الشيوخ تناقش اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولوجي

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تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا الأحد المقبل، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن "تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

دوت الخليج

رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولجي

وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتشير العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر بجانب كلامن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديه كمراکز ابتکار رئيسيه للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط ةشمال إفريقياليستحوذوا مجتمعين علي 68% من إجمالي السفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020 وتقتنص مصر وحدها حوالي 24%من اجمالي تلك الصفقات وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الامارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار كما اوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمولية لاستثمارات راس المال الجزئ بنسبة 31% لتحتل ايضا المركز الثاني بين دول المنظقة في جذب رؤوس الأموال التمولية

وبالرغم من هذا التقدم إلا أنة لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجة رواد الإعمال منها عدم توفير التمويل و‘لاستسمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين. نظرا لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعـد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تتضمن المحاور التالية:

1 -دعم بيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال توفير بنية مؤسسية وتشريعية محفزة وداعمة، بالإضافة إلى التوسع في دعم حاضنات الابتكار، والتركيز على البحث والتطوير في مجالات الإبداع التكنولوجي، وتوفير بنية تحتية تحفز الابتكار في القطاعات كافة.

2 - تحفيز القطاع الخاص نحو مزيد من الابتكار من خلال إشراك المؤسسات الخاصة في عملية الابتكار والاستثمار في الشركات الناشئة، وتبني التكنولوجيات الجديدة، واستقطاب الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰

3- العمل على رفع قدرات رواد الأعمال لإكسابهم المهارات اللازمة للابتكار، مع التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والمثابرة والقدرة على التكيف، وذلك من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.