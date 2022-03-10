/684679/وفاء-سالم-كنت-بمر-بأزمة-نفسية-وابني-اللي-اكتشفها

تحدثت الفنانة الكبيرة وفاء سالم، عن مرورها بأزمة نفسية حادة، دخلت على إثرها إحدى المصحات النفسية بأمر من نجلها أدهم، مؤكدة أنها لم تكن تعلم وكانت تمارس حياتها الطبيعية ولكن اكتشفها نجلها بسبب شدة تقربه منها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الأزمة النفسية التي مرت بها الفنانة وفاء سالم في الفترة الماضية

وقالت وفاء سالم، خلال لقائها عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «كنت بشتغل عادي ومكنتش عارفة إني تعبانة نفسيا، ولكن المرض النفسي محدش بيبقى متوقعه لانه بيحصل بسبب التركمات واللي بيلاحظه شخص مهتم وبيحبك، وابني هو اللي اكتشفه، وادني أمر اني لازم أتعالج نفسيا ووداني مصحة نفسية، وقعدت فيها لمدة شهرين، وابني كان شغال مخرج وساب كل حاجة عشاني لحد ما اتعالجت، وبعد ما خرجت قالي إنتي أقوى أم في العالم».

وفاء سالم: منعوني إني أشوف إبني في المصحة

وتابعت وفاء سالم على هامش سؤال المذيعة عن زيارة أصدقائها لها في الوسط الفني أثناء علاجها في المصحة النفسية: «طول عمري حياتي لوحدي ومعنديش علاقات كتير مع حد، وأما دخلت المستشفى منعوا عني الزيارة، وأخدو الموبايل ومنعوني أشوف إبني».

واختتم حديثها: «ربنا مرزقنيش بتوام الروح لكن عوضني بأدهم ابني».

معلومات حول الفنانة وفاء سالم

الجدير بالذكر أن وفاء سالم ممثلة مصرية ولدت لأب يعمل محاميا، درست بكلية الآداب وقد أكتشفها المخرج المصري عاطف سالم، وعملت في الأعمال سواء في سوريا أو مصر في التلفاز والسينما، وكانت في بدايتها تأخذ أدوار كبيرة إلا أن كثرة توقفها عن التمثيل أثر على حجم أدوارها.

شاركت في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مسلسل القاتل الذي أحبني، بجانب الفنان هاني رمزي، سهير رمزي، والعديد من الفنانين، بالإضافة إلى مسلسل الأخ الكبير مع الفنانين محمد رجب، هبة مجدي، محمد عز، من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

كما قدمت وفاء سالم عدد من الأعمال الفنية المختلفة بجانب الفنان أحمد زكي وتألق بدور الفتاة الأجنبية التي تقع في حب الفنان الكبير، ونالت شهرة عريمة في ذلك الوقت على الساحة الفنية.