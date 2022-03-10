محمد ثروت ينحني لصورة النجم الراحل سمير غانم

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ظهر الفنان محمد ثروت في صورة نشرها منذ قليل على أحد حساباته الرسمية عبر مواقع السوشيال ميديا وهو ينحني لصورة للنجم الراحل سمير غانم، وعلق ثروت على الصورة بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة لأستاذ الكوميديا.

دوت الخليج يرصد أنحناء محمد ثروت إحترامًا لصورة الراحل سمير غانم

محمد ثروت ينحني لصورة سمير غانم

نشر الفنان محمد ثروت على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له وهو ينحني إحترامًا لصورة بالحجم الطبيعي للفنان الراحل سمير غانم، وعلق على الصورة وقال: "الله يرحمك يا استاذ سمير ويسكنك فسيح جناته.. الاب الروحي"، وأعلن ثروت عن قيام أحد بألتقاط هذه الصورة له دون علمه ولكنه سعيد بها، وكتب: "حد غفلني وصورهالي.. احلى تغفيله دي ولا ايه".

"ربي يكتبلك نفس نجاح وجماهيرية سمير غانم" من تعليقات الجمهور

علق متابعي محمد ثروت على الصورة التي قام بنشرها على الإنستجرام وهو منحني للفنان سمير غانم، وكانت أولى المعلقين الفنانة ليلى زاهر بوضعها عدد من القلوب الحمراء، ودعت له إحدى محبيه وقالت: "انت راجل اصيل وربي يكتبلك نفس نجاح وجماهيرية سمير غانم"، وكتب واحد من متابعي ثروت في إحدى البلدان العربية الشقيقة وقال: "الله يرحمه احبه جدا.. وحبيت زوجته الله يرحمها وبناته من حبي له… وانت فعلا فنان متميز جدا وانتظر اعمالك دايما لتسعدني"، ووصف واحد من الجمهور الصورة بقوله: "صاحب المدرسه واشطر تلميذ".

محمد ثروت يشارك في مسلسلات شهر رمضان 2022

شارك محمد ثروت في الفترة الماضية في تصوير مسلسل ديمًا عامر، المقرر مشاركته ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، والذي يتم تصويره في مدينة أسوان، وهو من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، من تأليف ورشة كتابة تحت إشارف أحمد عبد الفتاح، للمخرج مجدي الهواري.

ينشر محمد ثروت عدد من الفيديوهات الكوميدية العفوية من كواليس مسلسل ديمًا عامر، وكان آخرها مشهد إرتجالي بينه وبين الفنان كريم عفيفي وهم في إستراحة من التصوير، وعلق عليه: " انا افتح الفرضية واللي يحصلني يكسرني".