/684676/وزير-الشباب-والرياضة-يفتتح-النسخة-الثامنة-من-معرض- كافكس-2022

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس، الدورة الثامنة من المعرض الدولي المتخصص لأصحاب الأعمال لتوريدات مستلزمات وأجهزة وخدمات الكافيهات والمطاعم كافكس 2022 المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من 10 إلى 12مارس الجاري بمشاركة 140 شركة مصرية وعالمية.

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ويستضيف المعرض هذا العام مبادرة عربات الطعام المتنقلة «عربات مصر-ايجي ترك» والتي تهدف للربط بين دور وزارة الشباب والرياضة، ومختلف المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على إن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائما لخدمة الشباب المصري وتوفير فرص عمل لهم، تساعدهم على النهوض في المجتمع المصري، الأمر الذي ينعكس بدوره في النهوض بالمجتمع.

افتتاح النسخة الثامنة من معرض كافكس 2022

وأوضح الوزير أن الوزارة تضع في رؤيتها المستقبلية أحد محاور رؤية مصر 2030 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم توفير العديد من فرص العمل للشباب من خلال التعاقد مع بنوك لتوفير الدعم المالي للشباب لإطلاق المشروع الخاص بهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أنه قد تم استحداث محور جديد بالمعرض وهو ما يطلق عليه(Street Food) وذلك من خلال تخصيص مساحة لعرض متكامل لمنظومة عربات وأكشاك الأطعمة والمشروبات، وهو ما تسعي وزارة الشباب والرياضة في الفترة المقبلة لنشره على مستوي الجمهورية لتعظيم الفائدة للجميع.

وصرح الدكتور أحمد سمير رشدي مستشار وزارة الشباب والرياضة لريادة الأعمال والمدير التنفيذي لمبادرة إيجي ترك، أن عرض مبادرة مقطورات الطعام "إيجي ترك" التابعة لوزارة الشباب والرياضة يتم في إطار منظومة متكاملة وتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمساعدة الشباب راغبي الاستثمار في مجال الكافيهات والمطاعم والأغذية والمشروبات.

وأضاف رشدي، تتضمن منظومة ايجي ترك بالمعرض، الشباك الواحد لتلقى الطلبات من الشباب، والمساعدة في انهاء الاجراءات مع الجهات المعنية والتراخيص الموافقات، بجانب الأماكن المتاحة في عموم الجمهورية بالتعاون مع وزاره التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، ونماذج مقطورات الطعام المؤهلة والتجهيزات الفنية المختلفة من خلال العارضين وتوفيقها مع الطلب والتمويل المالي المقدم من البنك الأهلي المصري، بجانب الدعم الفني المقدم من منظومه إيجي ترك.

وتعمل مبادرة عربات الطعام المتنقلة تعمل علي تحقق عدد من الأهداف من برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير فرص العمل للشباب والنهوض بمستوي التشغيل ومكافحة الهجرة غير النظامية وتحسين مستوي معيشة المواطن المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الريفية.

وقال عمرو عبد اللطيف رئيس الشركة المنظمة لمعرض كافكس 2022، تعد الدورة الثامنة لمعرض كافكس اكبر دورة من حيث عدد المشاركين لنحو 140 شركة مصرية وعالمية، بجانب مشاركة دولية كبيرة لإيطاليا في مجال القهوة ومعدات المطابخ والمنتجات الغذائية.

واضاف أن المعرض يضم المنتجين والمستوردين والخبراء المتميزين من كافه اطياف صناعات الضيافة من مستلزمات وأجهزة المطاعم الكافيهات وعربات الطعام المتنقلة تحت سقف واحد مثل البرنامج التمويلي لمطاعم الكافيهات ومقطورات الطعام من البنك الأهلي المصري، وإقامة مسابقة مصر الدولية للطهى بالتعاون مع الاكاديمية العالمية العربية للطهاة بجانب محاضرات وحلقات نقاش للنماذج الناجحة لرواد الأعمال في مجال الضيافة.

ولفت إلي مشاركة ٢٠ شركة إيطالية بجناح خاص وهم من الشركات الإيطالية التي ترغب في الاستثمار والدخول إلى السوق المصرية تدخل السوق المصرية لاول مرة، ويبحثون عن وكلاء ومشروعات مشتركة واستثمار صناعي بجانب مشاركين من دول بلجيكا والهند واندونيسيا.

وأوضح عبد اللطيف، أن رعاية وزارة الشباب والرياضة ومشاركتها بمنظومة متكاملة لمبادرة ايجي ترك- عربات الطعام المتنقلة بالمعرض، تأتي بعد عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية والعديد والجهات الحكومية بهدف تحويل افكار الشباب وطموحاتهم في امتلاك مشروع الي واقع، من خلال إتاحة التمويل الميسر والإمكان المخصصة لعربات الطعام المتنقلة علي مستوي المحافظات بجانب إنهاء الترخيص واشتراطات سلامة الغذاء.

واضاف أن معرض كافكس في إطار شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، يتم تمويل عربات الطعام المتنقلة بنسب 85% من تكلفة المشروع، فضلاً عن التوسع في تمويل صناعات الضيافة لتمويل الفنادق الكافيهات الثابتة بنسب كبيرة للتكلفة الاستثمارية للمشروع، لافتاً إلى أن المعرض يوفر مشروع عربات الطعام المتنقلة بمساحات ما بين 2 متر إلى 7 متر بقيمة من 30 الي 40 الف جنيه للمشروع الواحد والذي يصل حجم أعماله سنويا 2 مليون جنيه.

وأشار أن معرض كافكس ومن خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة ايجي ترك- يسهم في ضم الشركات بالمنظومة غير الرسمية أو الصحية الي منظومة الاقتصاد الرسمي والتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء لتوفير الغذاء الصحي الآمن للمصريين حيث يمكن للشباب الحصول على المشروع من خلال شركات الفرد الواحد او شركات ذات المسؤولية المحدودة بحد ادني 50 الف جنيه بخلاف شهادة صلاحية والمنافع والخدمات من وزارة التنمية المحلية.