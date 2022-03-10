رئيس الشيوخ يستقبل رئيس طاجيكستان (صور) 

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، رئيس جمهورية طاجيكستان إمام على رحمان والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة لمصر حالياً.

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وأكد المستشار عبد الرازق، ترحيبه الشديد بضيفه الكبير، مؤكداً ان هذه الزيارة تعتبر توطيداً للعلاقات الثنائية بين مصر و طاجيكستان، معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياً خاصة في ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إمام على رحمان ورغبتهما الشديدة في دعم وتوطيد العلاقات والوصول بها الي افضل مستوى ممكن في كافة المجالات.

رئيس الشيوخ يستقبل رئيس طاجيكستان

من جانبه أعرب رئيس الجمهورية الطاجيكي عن سعادته بهذه الزيارة مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر ذلك البلد الكبير صاحب الحضارة العظيمة لافتاً الي أن مصر كانت من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال طاجيكستان في عام ١٩٩٢، معرباً عن أمله في أن تستفيد بلاده من التجربة التشريعية المصرية والتى يزيد عمرها عن ١٥٠ عاماً مشيراً الي تشكيل جمعية صداقة طاجيكية مصرية.

وأكد على اهمية الدور البرلماني في دفع العلاقات الثنائية بين بلدينا للأمام خاصة بعد لقاء اليوم بفخامة الرئيس السيسي وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات حالياً.

ووجه رئيس جمهورية طاجيكستان الدعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بزيارة طاجيكستان لدعم العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وهو مارحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكداً ان تشكيل جمعية الصداقة المصرية الطاجيكية خطوة مهمةلنقل الخبرات التشريعية المصرية وتعميق العلاقات خاصة مع وجود الكثير من أوجه التشابه والقواسم المشتركة بين البلدين والتى تساعد على تطويرها للأفضل دائماً وتكون اكثر ازدهاراً.

حضر اللقاء النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود عتمان امين عام مجلس الشيوخ، والدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، و الدكتور عبد الحكيم السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والافريقية، والنائب محمد نبيل حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة، والدكتورنبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.